الغرف التجارية: انخفاض أسعار الدواجن مستمر خلال الأيام المقبلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا سعر الدواجن 18 جنيهًا خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن الانخفاض مستمر خلال الأيام المقبلة.





وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أنه يؤيد ما تقوم به الدولة المصرية لتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوات من خلال الاستيراد. وأشار إلى أن صناعة الدواجن أمن قومى، وهناك تحركات إيجابية من الدولة المصرية بشأن هذا الملف.

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