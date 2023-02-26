البحوث الفلكية: مصر آمنة وتقع خارج أحزمة الزلازل (فيديو)

وأضاف القاضي، خلال برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن مصر ليست ضمن منطقة حزام الزلازل ومنطقة الزلازل على مستوى العالم معروفة.
وأشار الدكتور جاد القاضي، إلى أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، مضيفا: "لدينا زلازل يتم تسجيلها فى الأراضى المصرية.. و80% من الزلازل التى تحدث فى مصر لا يشعر بها المواطنين".
وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك عددا من المناطق المعروفة بالنشاط الزلزالى فى مصر، ومنها شمال البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، ولأنها بعيدة عن المناطق السكانية لذلك الشعور بالزلازل قليل، لافتا إلى أن أغلب الزلازل التى تحدث فى مصر لا تتخطى 3.5 درجة.
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