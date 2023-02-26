وزير البترول: أكثر من 100 اتفاقية تربط بين مصر والكويت فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - قال وزير البترول والثروة المهندس طارق الملا، إن التعاون بين مصر والكويت مثمر وبناء، وآخذ فى التطور فهناك ما يزيد على 100 اتفاقية مشتركة تربط بين البلدين فى مختلف المجالات، إلى جانب استثمارات وبرامج تنموية تجسد الطبيعة المتميزة لتلك العلاقات إضافة إلى التنسيق والتقاء الرؤى حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.





جاء ذلك فى كلمة للوزير، اليوم السبت، خلال مشاركته، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى احتفالات دولة الكويت بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطنى للاستقلال والذكرى الثانية والثلاثين لعيد التحرير، التى أقامتها السفارة الكويتية بالقاهرة.

وأضاف وزير البترول: ستستمر الكويت دائما فى طريقها الذى خطته لنفسها، دولة عربية تتضامن مع شقيقاتها فى كل ما يعود بالخير على الأمة العربية، دولة مستقلة تؤيد حق كل بلد فى نيل حريته واستقلاله، دولة محبة للسلام تؤيد كل من يسعى إليه متمسكة فى كل ذلك بميثاق الأمم المتحدة.

وتابع الملا، بأن هذا هو التوجه الذى تتبناه مصر وتصر عليه كحق عادل للدول والشعوب، فالعلاقة بين مصر والكويت نموذج يحتذى به فى العلاقات العربية العربية، ويجمعهما تاريخ مشترك وتوافق فى الرؤى واحترام متبادل.

وشدد على أن مصر والكويت دولتان تمتد أواصر الترابط والتعاون بينهما، قيادة وحكومة وشعبا، وتأسيسا على العلاقات شديدة الخصوصية التى تجمع مصر والكويت، والتى سجلها التاريخ وأكدتها المواقف المتبادلة، تعمل الدولتان الشقيقتان باستمرار على تعزيز العلاقات الاقتصادية، فى مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، حيث شهدت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تنمية غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، ما جعل مناخ مصر جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، كما ساهم فى زيادة حجم تواجد المستثمرين الكويتيين فى السوق المصرية.

وأوضح أنه فى عام 2014 قامت مصر والكويت بتأسيس واحد من مجالس التعاون المهمة بين البلدين وهو مجلس التعاون المصرى الكويتى بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والسعى نحو تعاون أكبر فى مجال الاقتصاد والاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر بما يزيد على 15 مليار دولار، ما يجعل من الكويت ثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر ورابع أكبر شريك تجارى عالمى بين الدول المستثمرة فى مصر.

ونوه الوزير، بالعمق الاستراتيجى والثقل الذى تتمتع به الدولتان فى موقعهما الجغرافى وتوظيف ذلك؛ بما يحقق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، ويخدم أهداف التنمية المستدامة وحقوق الشعوب فى التنمية والرفاهية.

كما أكد دعم مصر المستمر لدولة الكويت الشقيقة لتحقيق المزيد من الرفعة والتنمية، متقدما بخالص التهانى للحكومة وللأشقاء بدولة الكويت فى هذه المناسبة الجليلة.