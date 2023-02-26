وزير الأوقاف يتلقى دعوة لحضور الاجتماع الثانى لمبادرة نداء الساحل بالجزائر

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى مارتن تشنجونج، للمشاركة فى الاجتماع الثانى الخاص بمبادرة "نداء الساحل"، والذى يعقد تحت عنوان: "دمج المجتمعات فى مكافحة التطرف العنيف ومناقشة الظروف التى تؤدى إلى الإرهاب"، بدولة الجزائر يومى 26 و27 فبراير الجاري.





وأناب الوزير نور الدين محمد عبد الوارث قناوى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإلقاء كلمته وحضور جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك فى إطار التعاون والتواصل والتبادل الثقافى الحضارى بين مصر والاتحاد البرلمانى الدولى والمجلس الشعبى الوطنى بدولة الجزائر الشقيقة. جدير بالذكر أن مبادرة "نداء الساحل" تأتى ضمن نتائج القمة البرلمانية العالمية الأولى حول مكافحة الإرهاب، والتى عقدت فى العاصمة النمساوية فيينا، 9 سبتمبر 2021، وشارك فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم الإعلان المشترك لمبادرة "نداء الساحل"، وذلك من خلال شراكة برلمانية بين كل من الاتحاد البرلمانى الدولي، والبرلمان العربي، واللجنة البرلمانية الدولية لدول الساحل الخمس، والجمعية البرلمانية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، بهدف دعم أواصر الأمن والاستقرار بدول منطقة الساحل والقضاء على الإرهاب والتطرف، الذى يمثل تهديدا خطيرا ليس فقط لهذه الدول، بل لكل الدول الأفريقية، مما يهدد السلم العالمي، ويضرب استقرار كثير من المجتمعات الإنسانية.

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