الوثائقية.. مفيد شهاب: إسماعيل شيرين باشا من أبرز الشهود فى قضية طابا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا أمام التحكيم الدولى، إن من ضمن الذين شهدوا لصالحنا إسماعيل شيرين باشا، وكان يشغل منصب وزير حربية مصر عام 1952.
وأضاف شهاب، أنه شهد وقتها وقال إنه كان ضابطا خلال حرب فلسطين والهدنة، وكان موقعه فى طابا ويمتلك صورا لذلك بجوار الجنود المصريين.
وأوضح، أنه استدعى للشهادة رغم أنه كان يتولى منصبا فى العهد الملكى، لكن وطنيته كانت دافعة له للشهادة فى القضية.
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