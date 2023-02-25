متحدث الصحة: لا توجد حالة إصابة بأنفلونزا الطيور فى مصر حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 11:23 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لم يتم تسجيل أى حالة لأنفلونزا الطيور حتى الآن، مضيفا أننا نتخذ الإجراءات الاحترازية مع نقابة البيطرية ووزارة الزراعة ولم يثبيت إيجابية أى حالة من أنفلونزا الطيور بمصر.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن : "غدا أول أيام الكشف الطبي للمقبلين على الزواج بالقانون الجديد، وبعض تحاليل الأمراض، ولكن الكشف الطبي شرط أساسى منذ عام 2008 لإتمام الزواج".

وتابع : "إذا كان لديهم مرض وتم الكشف عنه فى الكشف الطبى ولكن الطرفين مصممين على الزواج الدولة لا تجبر الشخص الانفصال على الطرف الاخر، ولكن يتم تقديم العلاج لهم