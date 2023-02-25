الأنبا مكاريوس يرسم كاهنين جديدين فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وكان نيافته قد صلّى القداس الإلهى، اليوم السبت، فى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة المنيا، وعقب صلاة الصلح تمم سيامة الكاهنين الجديدين، وهنا القس بيجول سعد والقس أفرام نبيل للخدمة فى القرى النائية بالإيبارشية.

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