الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع ونحذر من التقلبات الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 10:27 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة حارة تضرب البلاد جتى نهاية الإسبوع، ونحذر من التقلبات الجوية في هذا الوقت، مضيفا أن الأحوال الجوية تشهد تحسنا ملحوظا، حيث هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الغد.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن: "درجات الحرارة سترتفع على مدار الأسبوع من درجتين إلى 5 درجات، حيث ستسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى بنهاية الأسبوع إلى 26 درجة، وستصل إلى 33 درجة على جنوب الصعيد".

وحذرت الدكتورة منار غانم، المواطنين من ألا ننخدع في ارتفاع درجات الحرارة، ولكن سنشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة عقب الموجة الحارة هذا الأسبوع.