الأنبا بسادة يرسم كاهنا جديدا و4 قمامصة للخدمة بأخميم

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح، رسم الأنبا بسادة، الشماس سامى جميل، كاهنا على كنيسة الشهيد قلته الطبيب بنجع الحلوة بمركز ساقلتة. كما رسم 4 من آباء الكنيسة فى رتبة القمصية، وهم: القمص يوسف فوزى كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بأخميم القمص يوساب القمص إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء بأخميم. القمص شورا عبده كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية سفلاق. القمص أمونيوس كمال كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس.

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