البابا تواضروس يعزى فى وفاة لويس بشارة

جدة - نرمين السيد - ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، على رجاء القيامة، رجل الأعمال لويس بشارة الذى توفى اليوم، عن عمر ناهز 84 سنة، امتلأت بالعمل والاجتهاد المؤثر فى حياة كثير من الناس.





وقالت الكنيسة فى بيانا لها: لقد كان للراحل الكبير إسهامات وطنية كثيرة، ساهمت فى الحفاظ على الريادة المصرية فى مجال الغزل والنسيج، كما كان صاحب أول علامة تجارية مصرية فى مجال الأزياء، كما اهتم بمجال التعليم الفنى والتكنولوجى. وقدمت الكنيسة خالص العزاء لأسرته المباركة ولجميع العاملين فى مشروعاته، ولكل محبيه، عالمين وواثقين أن الله لن ينسى محبته وعمله الذى قدمه طوال حياته.

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