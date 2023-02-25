منتخب مصر يخسر أمام السنغال 4 - 0 في أمم أفريقيا للشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 09:30 مساءً - حقق منتخب السنغال الفوز على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المؤهلة التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس المقبل.

بدأ مهرجان الأهداف في الدقيقة 60 حيث تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية متقنة استقبلها مهاجم السنغال بابي ديمبا برأسه على يمين مصطفى مخلوف، ثم أضاف إيبو ساني الهدفين الثاني في الدقيقة 86، وعاد بابي ديمبا وسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 73، و76 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخيرة بالمجموعة ليودع البطولة رسميًا، حيث خاص 3 مواجهات تعادل في مباراة وخسر اثنين، واستقبل 5 أهداف ولم يسجل أي أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 9 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 6 نقاط، ويحتل منتخب موزمبيق الترتيب الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.

بدأت المباراة قوية وهجومية، وحاول منتخب السنغال تسجيل الهدف بشن عدة هجمات من الجبهة اليسرى للمنتخب، وزاد مصطفى مخلوف والدفاع عن مرمى منتخب مصر أمام محاولات شباب أسود التيرانجا.

تراجع المنتخبان هجوميا بعد دقائق جس النبض وسط هدوء بينهما ومحاولات مصرية من أجل اختراق المنتخب السنغالي من الجبهة اليسرى إلا أنه لم تشكل خطورة على أسود التيرانجا.

لاحت للضيوف محاولة سنغالية عبر مارفي، والذي صوبها في الشباك الخارجية، لتفشل محاولاته من أجل التقدم، وحاول منتخب الشباب استغلال الكرات الثابتة لكنها فشلت في ايجاد طريقها لمرمى أسود التيرانجا.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "مصطفي مخلوف فى حراسة المرمى، عمر فايد، عبد الرحمن جودة، احمد رضا، رافت خليل، خالد عوض، محمد حمدي، ماجد هاني، أحمد عبد الرحيم إيشو، يوسف حسن، وأحمد شريف".

وضمت قائمة بدلاء منتخب الشباب كلا من: "أحمد نادر السيد، طارق علاء، كريم الدبيس، أحمد نادر حواش، إياد العسقلاني، محمد فارس، عمر الساعي، بلال مظهر، إسلام عبد الله".