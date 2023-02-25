الزراعة: تم توفير 2.6 مليون طن من خامات الأعلاف بتكلفة 1.3 مليار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الدولة المصرية أجرت جهودا حثيثة لتوفير احتياجات المواطن من الدواجن، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في توفير الأعلاف لتشجيع صغار المربين للاستمرار في المنظومة.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" مساء السبت، إن الدولة وفرت المناخ الملائم أمام صغار مربي الدواجن، مشيرًا إلى أنه تم توفير 2.6 مليون طن من خامات الأعلاف بتكلفة 1.3 مليار دولار.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك تراجعًا في أسعار الأعلاف بالأسواق، وهذا الانخفاض انعكس على استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة القليلة الماضية، موضحًا تكلفة الإنتاج لمزارع الأمهات انخفضت نسبيًا من خلال توفير خامات الأعلاف لمربي الدواجن.