وزير الأوقاف: المساجد مراكز لبناء الوعى الرشيد (صور)

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وأضاف "جمعة" خلال لقائه أئمة المساجد الكبرى، أنَّ المساجد بجميع محافظات الجمهورية ستشهد إقامة الشعائر بها خلال شهر رمضان من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بـ "المساجد الرئيسية الكبرى" بالمحافظات، إضافة إلى عقد ملتقى الفكر الإسلامى للواعظات لأول مرة، مؤكدًا أنَّ مشاركة الواعظات فى العمل الدعوى يسهم فى نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ولا سيما بين النشء والسيدات.
وأكد وزير الأوقاف، أنَّ الوزارة ستبذل قصارى جهدها فى خدمة ضيوف الرحمن ببيوته سبحانه وتعالى خلال الشهر الكريم، وأنها ستعمل بأقصى ما تملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة بإذن الله تعالى.
يأتى ذلك فى إطار استعدادات الأوقاف لشهر رمضان وخطتها الدعوية، كما حضر اللقاء الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى والشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل الوزارة للرقابة والتفتيش والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.
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