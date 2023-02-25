العالم يعى الخطر.. دول فضحت الوجه الإرهابى للإخوان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يذكر أن باراجواى، ليست الدولة الوحيدة التى اعتبرت الإخوان جماعة إرهابية، فسبقتها دول عدة فى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز الدول التى اعتبرت الإخوان جماعة إرهابية: كما اتهمت باراجواى، جماعة الإخوان بتقديم المساعدة لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن فى كل من الشرق والغرب.

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