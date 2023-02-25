الأوقاف: افتتاح 32 مسجدا الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 32 مسجدا، الجمعة المقبل، منها 20 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و12 مسجدا صيانة وتطويرا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 32 مسجدا، الجمعة المقبل، منها 20 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و12 مسجدا صيانة وتطويرا. وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضى بلغ 745 مسجدا، منها 593 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و152 مسجدا صيانة وتطويرا.

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