الخارجية تتابع تحقيقات قضية العثور على جثة مواطن مصرى مقتولا فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأفادت القنصلية العامة فى "ميلانو" بأنه تم إلقاء القبض على الجناة، ووفقًا لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجنى عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، وأنه جارٍ البحث عن مزيد من المشتبه فى تورطهم فى الجريمة.

وتواصل وزارة الخارجية متابعة سير التحقيقات؛ حفاظًا على حقوق المواطن وضمانًا لسرعة عودة رفاته.