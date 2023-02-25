الأنبا صليب يرسم كاهنا جديدا و4 قمامصة بميت غمر

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهى، اليوم السبت، بكنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر، وسام عقب صلاة الصلح الشماس ناجى رزق إبراهيم كاهنا عاما جديدا للخدمة بكنائس قرى الإيبارشية، باسم القس فيلوباتير، كما رسم 4 من كهنة الإيبارشية فى رتبة القمصية، وهم:





الأب القمص أبرآم وثيق الكاهن بالكنيسة ذاتها. الأب القمص يسطس شحاتة الكاهن بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بكفر سليمان تادرس التابعة للإيبارشية. الأب القمص بولا بولس الكاهن بكنيسة الشهيد مار مينا بكفر بربرى سليمان التابعة للإيبارشية. الأب القمص بطرس نجيب الكاهن بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بقرية ميت محسن التابعة للإيبارشية. يذكر أنه من المقرر أن يقضى الكاهن الجديد فترة الأربعين يوما التالية للسيامة فى دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم.

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