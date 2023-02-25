المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب خلال تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، أنه فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية، اليوم السبت، حدث عطل فنى بطائرة تدريب ما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات.





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