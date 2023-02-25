وزير الاتصالات يستعرض أمام السيسي جهود تأهيل الموارد البشرية بمجال تكنولوجيا المعلومات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 06:29 مساءً - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عرض من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال استراتيجية "مدينة مصر الرقمية" التي تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع بما في ذلك المستقلين الذين يعملون بشكل حر أو في صناعة التعهيد، من خلال إنشاء مسار تعليمي تدريبي معتمد في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اطلع الرئيس على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها "أشبال مصر الرقمية"، ومراكز الإبداع الرقمية، وتطوير مكاتب البريد المصري، ومكاتب الشهر العقاري، والمناطق التكنولوجية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.