عاجل- السيسى يوجه بتحسين منظومة البيئة للحد من التلوث

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئى التى ترتكز على عدة محاور أهمها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء.

وفى هذا الإطار؛ عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تطورات الأعمال الجارية للحد من التلوث الصناعى والبيئى، وإدارة مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، وجهود إحداث طفرة فى تسهيل إجراءات الموافقات على المشروعات الصناعية والسياحية والتكنولوجية مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية ذات الصلة.

كما عرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية العامة للحفاظ على المحميات الطبيعية المتنوعة التى تذخر بها مصر، والموقف التنفيذى الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها لتعزيز السياحة البيئية والخضراء، لاسيما فى محميات نبق، ورأس محمد، ووادى الريان، وقبة الحسنة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنَّ الرئيس وجه بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة، واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، فضلاً عن تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية، وزيادة التوعية البيئية المجتمعية.

كما حرص الرئيس خلال الاجتماع على متابعة ملف تغير المناخ واستكمال الزخم الإيجابى الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالمية للمناخ COP27؛ موجهاً بمواصلة تعزيز التعاون القائم مع الجانب الإماراتى تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات الشقيقة للقمة العالمية المقبلة للمناخ نهاية العام الجارى.