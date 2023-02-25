القوى العاملة: ندوة توعوية بأضرار الإدمان ومخاطره على المجتمع فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك إلى جانب التعريف بأضرار التدخين، ومخاطر الإدمان والمخدرات ومخاطره على حياة الفرد والمجتمع، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، ومديرية الأوقاف، وذلك بحضور 30 عاملا بشركة لوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد.

من جانبه، أكد عبد الونيس عبد الله، مدير المديرية، فى كلمه له، ضرورة نشر الوعى بين طرفى العملية الإنتاجية لاستقرار بيئة العمل، والاهتمام بالتوعية بدليل الحقوق والواجبات للعمال، بهدف حفظ التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وخلال الندوة عرض فيلم تسجيلى، يوضح مراحل التطوير وتحسين جودة الإنتاج، فى مجال صناعة الملابس الجاهزة، وإدخال تقنيات حديثة تطور العمل بالشركة، وتدريب العمال عليها والخدمات العمالية، التى تقدم للعمال للوصول لأفضل كفاءة وخبرة ومهارة فى العمل.