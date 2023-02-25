وزير الصحة يتفقد المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمى ويشيد بانتظام العمل

جدة - نرمين السيد - تأتى زيارة الوزير فى إطار جولاته الميدانية، فى جميع ىمحافظات الجمهورية، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحى، والاطمئنان على جودة بيئة العمل الصحى، والتأكد من توافر كل الفرق الطبية من جميع التخصصات، والعمل على تذليل أى عقبات أو تحديات قد تعيق العمل بالمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أهمية مركز القلب والجهاز الهضمى، فى خدمة أهالى دمياط والمحافظات المجاورة، حيث تبلغ مساحته 1550 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، تشمل أسرة الداخلى، الرعاية المركزة، وماكينة غسيل الكلوى بقسم عمليات القلب المفتوح.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد اهتمام وزارة الصحة والسكان، بأعمال التطوير، وتقديم خدمات صحية متطورة لكل الملفات الصحية، مؤكدا دعمه وحرصه الشديد على توفير جميع سبل الرعاية الصحية للمواطنين، مضيفا أن الوزير أشاد بجودة الخدمة، وانتظام الفرق الطبية والتمريض على رأس الساعة.

وأضاف أن الوزير تفقد قسم (الكبد، العمليات الجراحية، القسطرة) بالإضافة إلى تفقد قسم العناية المركزة، والذى يدخل ضمن خطة تطوير المركز ورفع كفاءته، وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية من 12 لـ 22 سريرا، مضيفا أن الوزير وجه بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية، بما يتوافق مع معايير الاعتماد والجودة.

وتابع أن الوزير اطلع على نسب الاشغال والترددات بالمركز، حيث بلغ حجم التردد على العيادات الخارجية 16 ألف و911 مواطنا، وتم إجراء 1200 عملية جراحية، و1300 منظار تشخيصى وجراحى.

وواصل أنه فيما استقبل قسم الطوارئ ما يقرب 9 آلاف 146 حالة، واستقبل القسم الداخلى 4 آلاف حالة، وذلك خلال الفترة من شهر أغسطس 2022 إلى يناير الماضى، بالإضافة إلى إجراء 6 آلاف 449 قسطرة قلبية، و762 جراحة قلب مفتوح، و340 جراحة أوعية دموية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التحدث إلى المترددين على مركز القلب المتواجدين بساحة انتظار المرضى، واطمأن على حالتهم الصحية، فضلا عن تأكده من مدى حصولهم على أفضل خدمة.

وأكد تقديم جميع أوجه الدعم وتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة لاستدامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المركز.

يذكر أن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى تشمل (القسطرة القلبية كبار وأطفال، قسطرة الأوعية الدموية والطرفية، القسطرة المخية، حقن الأورام الكبدية، مناظير القنوات المرارية، جراحة القلب والصدر كبار وأطفال، مناظير الجهاز الهضمى، جراحات الجهاز هضمى والأورام).

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سيد عبدالجواد وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور محمد فوزى مدير الرقابة الداخلية بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز