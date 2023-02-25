عاجل- السيسى يطلع على مبادرات ومشروعات وزارة الاتصالات

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض من الدكتور عمرو طلعت حول جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال استراتيجية "مدينة مصر الرقمية"، التى تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع بما فى ذلك المستقلين الذين يعملون بشكر حر أو فى صناعة التعهيد، من خلال إنشاء مسار تعليمى تدريبى معتمد فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اطلع الرئيس على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها "أشبال مصر الرقمية"، ومراكز الإبداع الرقمية، وتطوير مكاتب البريد المصرى، ومكاتب الشهر العقارى، والمناطق التكنولوجية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

كما لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حصول مصر على أعلى فئة فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى، بالإضافة إلى تقدّم ترتيب هيئة البريد المصرى فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدى العالمى خلال عام 2022، لتصبح الثانية عربياً وإفريقياً، والسابعة والخمسين على مستوى العالم، صعوداً من المركز الحادى والتسعين، حيث وجه السيد الرئيس فى هذا الصدد ببذل أقصى جهد لاستمرار ذلك التقدم وزيادته فى جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنَّ الرئيس أكد أيضاً خلال الاجتماع أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصرى، ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجهاً بمواصلة جهود الدولة فى تعزيز التحول الرقمى، وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة، مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية فى مجال الذكاء الاصطناعى، الذى تزداد أهميته وقيمته المضافة باطراد على المستوى العالمى.