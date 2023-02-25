وزير الصحة يوجه بتعديل الجداول الزمنية للانتهاء من معهد الأورام بدمياط

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتعديل الجداول الزمنية الخاصة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع معهد علاج الأورام بمحافظة دمياط "مبنى الامتداد الجديد"، ليتم الانتهاء منه فى فترة زمنية قصيرة، بما يضمن التوسع فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى بدمياط والمحافظات المجاورة لها.





جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، بمحافظة دمياط، اليوم السبت، يرافقه الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ضمن سلسلة الجولات الميدانية، التى يجريها الوزير بصفة دورية فى مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل ميدانياً، والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر كل سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم، والعمل على تذليل أى تحديات قد تواجه أعمال الإنشاءات والتجهيزات فى المنشآت الجارى تطويرها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد المبنى الخاص بـ مشروع تطوير امتداد مركز الأورام، والذى يتكون من 7 طوابق، ويضم (12 عيادة خارجية فى مختلف تخصصات الأورام، 30 كرسى علاج كيماوى، 12 غرفة داخلى، معمل، صيدلية إكلينيكية، صيدلية خارجية، قاعات محاضرات).

وأضاف عبدالغفار أن الوزير حرص خلال جولته على تفقد مبنى مركز الأورام القائم بالفعل والذى تبلغ طاقته الاستيعابية 62 سريرا (56 سرير داخلى، 6 أسرة رعاية مركزة)، و3 غرف عمليات لجراحات الأورام المتقدمة، و30 كرسى علاج كيماوى، كما يضم المركز معامل (بكتيريا، باثولوجى، الدم، الكيمياء والهرمونات)، مشيراً إلى توجيه الوزير بتوفير أماكن مخصصة لانتظار المرضى تربط بين المبنى القديم والجديد، للتسهيل على المرضى، وتنظيم عملية حصولهم على الخدمات اللازمة.

وأوضح عبدالغفار أن المركز يقدم خدمات (المسح الذرى لأورام العظام والغدد والكلى، منظار البطن الجراحى، منظار المسالك، العلاج الكيميائى والعلاج الموجه والمناعى، العلاج الإشعاعى ثلاثى الأبعاد، العلاج بالنظائر المشعة، علاج الألم -حقن العصب- والعلاج الدوائى، والتغذية العلاجية).

وقال عبدالغفار إن الوزير استكمل جولته بتفقد مستشفى دمياط العام، لمتابعة سير العمل به، والوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بتطويره، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمترددين.

وتابع عبدالغفار أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى حول الخدمات التى يقدمها المستشفى وقدرته الاستيعابية والتى بلغت 183 سريرا داخليا، و34 سرير رعاية مركزة كبار، و7 رعايات مركزة أطفال، و22 حضانة مبتسرين، فضلاً عن 9 غرف عمليات، و4 أسرة إفاقة، و41 سرير غسيل كلوى، بالإضافة إلى معامل (بكتيرولوجى، كيمياء، باثولوجى، ميكروبيولوجى).

وأضاف أن الوزير تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى والذى يعمل فى تخصصات "الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، الأطفال، الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي، العظام، رسم القلب"، لافتاً إلى اطلاع الوزير على معدلات العمل الخاصة بالمستشفى خلال عام 2022، والتى أشارت إلى إجراء 4548 عملية جراحية، و25 ألفا و536 جلسة غسيل كلوى، و32 ألفا و652 جلسة علاج طبيعى، و114 ألفا و133 تحليل بمعامل المستشفى، فضلاً عن تردد 212 ألفا و56 حالة على العيادات الخارجية، و102 ألف و293 حالة على قسم الاستقبال.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزى، مدير وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الصحة.