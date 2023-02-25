وزير الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، وفداً من البرلمان الأوروبى برئاسة النائب "تيرى ماريانى" عضو لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول التأكيد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تتشابك فى عدد من مجالات التعاون، لا سيما التعاون البرلمانى والاقتصادى والتنموى وفى مجال الطاقة.

وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون البرلمانى بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتباره منصة الالتقاء بين ممثلى الشعوب، وكذا البناء على الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية وترجمته إلى مزيد من التعاون الملموس فى شتى المجالات.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص على استعراض التطورات الإيجابية التى يشهدها التعاون بين مصر ومختلف مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأوروبى، كما قدم الشكر للنائب الأوروبى على ما يقوم به من جهد فى تعريف أعضاء البرلمان بالتطورات التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطور فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما التقدم المحرز فى مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية تزامناً مع مرور عام على اندلاع الأزمة، وكذلك التصعيد الحالى فى الأراضى الفلسطينية، وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث حرص شكرى على إطلاع الوفد الأوروبى بالمواقف المصرية إزاء تلك القضايا، والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لها واستعادة الاستقرار والسلم الدولى.