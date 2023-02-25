”القوى العاملة ” : ندوة توعوية بأضرار الإدمان ومخاطره على المجتمع ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 04:30 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة ندوة توعوية عن مفاهيم الحقوق و الواجبات للعمال بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، والتعريف بأضرار التدخين ومخاطر الإدمان و المخدرات ومخاطره على حياة الفرد والمجتمع، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، ومديرية الأوقاف ، وذلك بحضور 30 عاملاً بشركة لوتس للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد .

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير المديرية فى كلمته على ضرورة نشر الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية لاستقرار بيئة العمل والإهتمام بالتوعية بدليل الحقوق والواجبات للعمال بهدف حفظ التوازن بين طرفي العملية الانتاجية،العمال وأصحاب الأعمال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠

وخلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلي يوضح مراحل التطوير و تحسين جودة الإنتاج فى مجال صناعة الملابس الجاهزة وادخال تقنيات حديثة تطور العمل بالشركة وتدريب العمال عليها والخدمات العمالية التي تقدم للعمال للوصول لأفضل كفاءة وخبرة ومهارة في العمل.

وعقب الندوة تفقد مدير المديرية أقسام الإنتاج بالشركة بحضور مديري و مسئولين الشركة زكريا الشوبكي ، والعميد عادل عباس ،ومصطفي حلمي ،ومحمد صالح ، والسيد عبدالظاهر،وعبدالله غزي ، ومحمود سعد..

شارك في تنظيم الندوة : لمياء محمود مديرة ادارة الرعاية بالمديرية ، أمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ،وأحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد، وحنان مخائيل ، رئيس قسم الخدمات العمالية بإدارة الرعاية ، والدكتورة هند كراوية ، مديرة وحدة السكان بديوان المحافظة ، وايمان شلبي ، مديرة إدارة العلاقات العامة ، والمفتشين : الدكتورة أميرة علوش ، ونفين لوقا ، ومريانا ابراهيم ، ومحمد أمين .