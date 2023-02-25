”القوى العاملة ”:ختام دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 04:30 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن ختام البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية اشليمه مركز ايتاى البارود ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة لهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات ..

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير المديرية ، في تقريره للوزارة أن وحدة التدريب المتنقلة تقدم دورات مجانية للمتدربين تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022 -2023 ، وأن الاختبار شمل اختبار نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تكون السيدات مؤهلة للعمل. وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم .