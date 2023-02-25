وزير الصحة يتفقد «المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي» ويشيد بجودة وانتظام العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 04:30 مساءً - وزير الصحة يوجه بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي

‎تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي، بمحافظة دمياط، ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

تأتي زيارة الوزير في إطار جولاته الميدانية، في جميع ىمحافظات الجمهورية، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على جودة بيئة العمل الصحي، والتأكد من توافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق العمل بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية مركز القلب والجهاز الهضمي، في خدمة أهالي دمياط والمحافظات المجاورة، حيث تبلغ مساحته 1550 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، تشمل أسرة الداخلي، الرعاية المركزة، وماكينة غسيل الكلوى بقسم عمليات القلب المفتوح.

وأشار «عبدالغفار» إلى الوزير أكد اهتمام وزارة الصحة والسكان، بأعمال التطوير، وتقديم خدمات صحية متطورة لكافة الملفات الصحية، مؤكدًا دعمه وحرصه الشديد على توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، مضيفا أن الوزير أشاد بجودة الخدمة، وانتظام الفرق الطبية والتمريض على رأس الساعة.

وقال إن الوزير تفقد قسم (الكبد، العمليات الجراحية، القسطرة) بالإضافة إلى تفقد قسم العناية المركزة والذي يدخل ضمن خطة تطوير المركز ورفع كفاءته، وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية من 12 لـ 22 سريرا، مضيفا أن الوزير وجه بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية، بما يتوافق مع معايير الاعتماد والجودة.

وتابع أن الوزير اطلع على نسب الاشغال والترددات بالمركز، حيث بلغ حجم التردد على العيادات الخارجية 16 ألف و911 مواطنا، وتم إجراء 1200 عملية جراحية، و 1300 منظار تشخيصي وجراحي، فيما استقبل قسم الطوارئ ما يقرب 9 آلاف 146 حالة، واستقبل القسم الداخلي 4 آلاف حالة، وذلك خلال الفترة من شهر أغسطس 2022 إلى يناير الماضي، بالإضافة إلى إجراء 6 آلاف 449 قسطرة قلبية، و762 جراحة قلب مفتوح، و340 جراحة أوعية دموية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على التحدث إلى المترددين على مركز القلب المتواجدين بساحة انتظار المرضى، واطمأن على حالتهم الصحية، فضلًا عن تأكده من مدى حصولهم على أفضل خدمة، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة لاستدامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المركز.

ويُذكر أن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى تشمل (القسطرة القلبية كبار وأطفال، قسطرة الأوعية الدموية والطرفية، القسطرة المخية، حقن الأورام الكبدية، مناظير القنوات المرارية، جراحة القلب والصدر كبار وأطفال، مناظير الجهاز الهضمي، جراحات الجهاز هضمي والأورام).

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سيد عبدالجواد وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير الرقابة الداخلية بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز