”القوى العاملة ” : تسليم عقود عمل لذوي همم بدمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 04:30 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط عن تسليم 15 عقد عمل لذوى الهمم لدمجهم بسوق العمل وذلك من خلال متابعة المنشآت والتأكد من استيفاء نسبةال5% ، وقالت منى الأطروش مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت مدير المديرية في تقريرها للوزارة، أن المديرة تقوم بمتابعة ترشيح راغبى العمل على هذه الفرص وإجراء مقابلات بديوان المديرية ومكتب التشغيل بدمياط الجديدة واستكمال اوراق الترشيح وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم.