”القوى العاملة”:جولة ميدانية لمواقع عمل لتوعية العمالة غير المنتظمة بالحقوق والواجبات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 04:30 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بأسيوط، بشأن قيام المديرية بجولة ميدانية برئاسة على سيد مصطفى مدير المديرية إلى موقع إنشاء قناطر ديروط والذي تنفذه الشركة اليابانية داى بينون والتى تضم حاليا ١٧٧ عاملاً كبداية للمشروع، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد بمواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الانتاج، ورعاية العمالة غير المنتظمة

وأوضح مدير المديرية في تقريره للوزارة ، أنه خلال الجولة تم شرح الخدمات الاجتماعية والرعايه الصحيه التى تقدمها مديرية القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات بالمديرية كما تم الاطلاع على تراخيص عمل الاجانب وكذلك استيفاء نسبة ال٥٪ لذوسي الهمم ، وقدم العاملين وممثلي ادارة الشركة الشكر والتقدير للقوى العاملة/ كما أبدى الطاقم الايطالى إعجابهم وشكرهم لوزير القوى العاملة على ما يقدم من رعاية واهتمام بالعمالة والبحث عن بيئة عمل آمنه .

هذا وقد شارك في الجولة من منطقة عمل ديروط رئيس المنطقة ومفتشى المنطقة وممثلا لادارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ومن الجانب اليابانى المهندس سا ساكى والجانب المصرى المهندس أشرف وهيبه.