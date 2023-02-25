صاحبة رسالة الماجستير في عُمر الـ80: الحياة أحلى بعد سن الستين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 03:34 مساءً - قالت الحاجة آمال إسماعيل، صاحبة رسالة الماجستير في عمر الـ80، إنها درست القانون في رسالة الماجستير، وكانت قريبة من الله بشكل كبير، وهذا سر تفوقها.

وتحدثت آمال إسماعيل، في لقائها مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، عن زوجها الراحل، قائلة: "زوجي كان أحلى من رشدي أباظة، وأول ما شفته كان فيه حاجة غريبة جدا.. زي ما يكون مغناطيس وشدني، لأنه كان شربات وأنا كنت حلوة كمان لأني شغل المنصورة".

وتابعت آمال إسماعيل: "الحياة بعد الستين ليها طعم تاني، ونذكر مثلا ونستون تشرشل الذي قهر هتلر، وهو فعل ذلك بعد عمر ستين سنة، وأنا من أولى ابتدائي أقرأ وإلى الآن، وأخصص 3 ساعات للقراءة يوميا".

في نفس السياق، قالت فتحية الحوتي، أستاذ مساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، والمشرفة على رسالة الماجستير الخاصة بالحاجة آمال إسماعيل، إن الحاجة آمال محاضرة جيدة جدا أثناء المحاضرة، وكانت من الطلاب المتميزين الذين يفتحون الباب للنقاش بشكل كبير في المحاضرات، لذلك حصلت على مرتبة امتياز في رسالة الماجستير.

وتابعت: "كانت معانا في مرحلة الليسانس وإحنا درسنا لها في الدراسات العليا، وبعد السنة التمهيدية اختارت المشرف وقالت لي أنا عملت استخارة وشوفتك في الاستخارة".

ووجهت الحاجة آمال إسماعيل في نهاية الحلقة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "أنا بحبك ليه يا سيسي؟ الحب في الأرض بعض من تخيلنا.. لو لم نجده عليها لاخترعناه".