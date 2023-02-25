صاحبة رسالة ماجستير فى عمر الـ80 توجه رسالة لرئيس الجمهورية: "بحبك يا سيسي"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 03:34 مساءً - وجهت الحاجة آمال إسماعيل، صاحبة رسالة الماجستير فى عمر الـ80، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "عايزة أكلم ابنى حبيبى.. أنا بحبك ليه يا سيسي؟.. الحب فى الأرض بعض من تخيُّلنا.. لو لم نجده عليها لاخترعناه.. يا ترى هو عاوز مصر تبقى قمة القمم.. مساؤك هَنَا يا عسل".

وتحدثت آمال إسماعيل، فى لقائها مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، عن زوجها الراحل، قائلة: "زوجى كان أحلى من رشدى أباظة، وأول ما شفته كان فيه حاجة غريبة جدا.. زى ما يكون مغناطيس وشدنى، لأنه كان شربات وأنا كنت حلوة كمان لأنى شغل المنصورة".

وتابعت آمال إسماعيل: "الحياة بعد الستين ليها طعم تانى، ونذكر مثلا ونستون تشرشل الذى قهر هتلر، وهو فعل ذلك بعد عمر ستين سنة، وأنا من أولى ابتدائى أقرأ وإلى الآن، وأخصص 3 ساعات للقراءة يوميا".