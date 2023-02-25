الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس قبرص السابق لدعم العلاقات بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 03:29 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "نيكوس أناستاسيادس"، رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عن التقدير والشكر لنظيره القبرصي، على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، وهي الفترة التي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، معرباً له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.

من جانبه؛ أعرب الرئيس القبرصي المنتهية ولايته عن امتنانه الكبير للرئيس لهذه اللفتة الكريمة، مثمناً الإسهامات المقدرة للرئيس في إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وقبرص على مدار السنوات الماضية، ومؤكداً التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، تحت قيادة الرئيس المنتخب "نيكوس خريستودوليدس".