حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 03:29 مساءً - * ضمن فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، وزيرة الهجرة تطلق حملة تعريفية بحضارة مصر القديمة "جذورنا المصرية"، من المدرسة الأوروبية الألمانية في القاهرة، حاضر فيها الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات

* وزيرة الهجرة تشيد بجهود وزير الطيران، الفريق محمد عباس حلمي، لتعاونه ضمن المبادرة الرئاسية"اتكلم عربي" وعرض فيديوهات ترويجية للمبادرة في المطارات المصرية.

*وزيرة الهجرة تنعى الكاتب الكبير مرسي عطا الله، رئيس تحرير الأهرام الأسبق: "فقدنا قلما مؤثرا ورمزا وطنيا"

*السفيرة سها جندي تهنئ "سلمى صقر" معاون وزيرة الهجرة للعلاقات الدولية، لحصولها على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حول قضايا الهجرة والأمن الدولي والحوكمة.

* د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، يستعرض رؤية الوزارة في تدريب وتأهيل الشباب، خلال المنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني

*وزيرة الهجرة تتابع موقف المصريين في عدد من المدن التركية، وتؤكد أنه لن يضار طلابنا الدارسين بالخارج، ومستعدون لكل الحلول، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

* وزيرة الهجرة تشيد بجهود وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية للمصري العائد من موزمبيق على مدار نحو 5 أشهر، حتى تعافيه وخروجه من الرعاية المركزة.

* وزيرة الهجرة في حوار مع الإعلامي شريف عامر:

*هناك تيسيرات أكبر قدمت للمصريين ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والإقبال يتزايد.

*حريصون على متابعة شئون المصريين بالخارج في كل الدول وحل مشكلاتهم.

*أطلقنا المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وشملت دعم الصيادين في أسوان وحملات توعية في المنوفية والشرقية ومستمرون في باقي المحافظات.

*حريصون على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.

* وزيرة الهجرة تسلم 24 مركب صيد إلي صغار الصيادين في دراو بأسوان، ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.