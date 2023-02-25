المتحدث العسكرى: خبير فى علاج الألم بالمركز الطبى العالمى

جدة - نرمين السيد - يستضيف المركز الطبى العالمى، الخبير الأمريكى عمرو زيدان خبير علاج آلام الظهر وآلام العصب الخامس وآلام السرطان المتقدمة وآلام الأعصاب باستخدام أحدث جهاز للتردد الحرارى وتركيب مضخات لعلاج الألم والتيبس الجزئى والكلى بالجسم وإزالة الغضروف وعلاج الغضروف بالتردد الحرارى المبرد وعلاج كسور الفقرات.





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