بداية مارس.. انعقاد الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور وزراء الداخلية فى الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربى، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضى العربى للشرطة.

وسيتم افتتاح الدورة بكلمة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة فى الجمهورية التونسية، كما سيتحدث فى الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام للمجلس.

وتناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتى المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتى المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التى انعقدت فى نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام.

كما ستنظر فى تصور لتفعيل عمل المجلس فى مجال الأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفى مجال احترام حقوق الإنسان فى العمل الأمنى، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات فى مجال عمله، كما سينظر المجلس فى إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التى تم تطويرها لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

ومن المقرر أن يسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيرى يبدأ أعماله يوم الأحد الموافق 26 فبراير، يشارك فيه ممثلو الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.