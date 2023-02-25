السيسى يعرب عن تقديره لرئيس قبرص السابق لما قدمه لدعم العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وخلال الاتصال، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير والشكر لنظيره القبرصى، على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، وهى الفترة التى شهدت الكثير من الإنجازات المهمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، معربا له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.
من جانبه، أعرب الرئيس القبرصى المنتهية ولايته، عن امتنانه الكبير للرئيس السيسى، لهذه اللفتة الكريمة، مثمنا الإسهامات المقدرة للرئيس فى إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وقبرص على مدار السنوات الماضية، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بالاستمرار فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، تحت قيادة الرئيس المنتخب نيكوس خريستودوليدس.
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