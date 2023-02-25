البحوث الفلكية: مصر ليست ضمن حزام الزلازل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 02:23 مساءً - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية اليوم في المؤتمر الصحفي، إنه لم يحدث أي زلازل مدمرة في مصر طوال تاريخها، وهذا لا يعني أننا في مأمن من الزلازل، لأن الزلزال هو الظاهرة الكونية التي تحدث بدون تحذير.

ناصحا جميع المواطنين بالإطلاع على الدليل الإسترشادي للحماية من الزلازل، وأننا في مصر في مأمن من حدوث زلازل مدمرة.

وقع أمس الجمعة، زلزال بقوة 4 ريختر شمال محافظة السويس، وشعر به سكان بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة القاهرة

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة في العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 عاما.