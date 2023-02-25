” القوى العاملة ” : تسليم شهادات خريجي دورات تدريبية بكفر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 02:23 مساءً - اعلنت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ عن ختام فعاليات دورات الخياطة والتفصيل ، والتبريد و التكييف والتي انعقدت بمقر مركز التدريب المهني بفوة والتابع لمديرية القوى العاملة ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حسن شحاته وزير القوى العاملة بتفعيل مراكز التدريب المهني بمديريات القوى العاملة وتنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية أنه تم تسليم الشهادات للمتدربين في ختام فعاليات البرنامج التدريبي،مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار الخطة التدريبية لمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ على عدد من المهن التي يتطلبها سوق العمل بهدف تأهيل أبناء محافظة كفر الشيخ على المهن المطلوبة في سوق العمل وفق تطورات بيئة الأعمال المحلية والدولية.

حضر فعاليات التسليم فوزية البشناقي مدير منطقة عمل دسوق والدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوة .