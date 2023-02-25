”القوى العاملة ” تعلن عن فرص عمل بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 02:23 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عن وظائف خالية وفرص عمل ، وذلك في ضوء خطة الدولة للقضاء على البطالة، و تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات وتأهيلهم لدخول سوق العمل .

وأوضح سعد عبدالحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية جهود المديرية لمواجهة البطالة ولتشجيع الشباب على العمل بالفرص المتاحة في سوق العمل للحد من نسب البطالة المتزايدة تحت شعار " انزل اشتغل يوم".

وأشار مدير المديرية أن الفرص المتاحة على مهنة حراسات أمنيه لعدد 2 مشرفين بمدينة السادات السن من 35 سنه حتى 45 بمؤهل متوسط على الاقل، ويكون لديه خبره بمرتب 4200 ، فضلاً عن وظائف 20 فرد أمن بمرتبات مجزيه بمرتب 3200 جنيه الى جانب البدلات، موضحا أن المديرية مستمرة في التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .