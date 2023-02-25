” القوى العاملة ”: ندوة توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 02:23 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الاقصر، بشأن تنظيم ندوة توعوية ضمن خطة عمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا" وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك في إطار على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والممتلكات

وأشار هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره ،إلى أن الندوة تهدف إلى التوعية بتأمين بيئة العمل من أجل مناخ آمن وصحى للعمال بكافة المتشآت ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى من الأخطار التى من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل و للحفاظ على المتشآت والممتلكات

وأضاف مدير المديرية أنه خلال الندوة تم التطرق إلى أنواع المخاطر داخل بيئة بيئة العمل الفيزيائية و البيولوجية والكيميائية والميكانيكة و مخاطر الحريق وكيفية الحد منها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء فى حالة حدوث الحرائق لا قدر الله داخل المتشآت وأيضا ضرورة ارتداء المهام الشخصية للوقاية من تلك الأخطار وكذلك ضرورة واهمية إعداد خطة الطوارىء .

وقام بإلقاء الندوة كيميائية آمل أحمد عبدالقادر مفتشة السلامة والصحة المهنية بالأقصر تحت اشراف الكيميائية زينب بكرى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر.