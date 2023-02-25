القوى العاملة: تسليم عقود عمل لذوى همم بالوادى الجديد (صور)

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جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر عن الوزارة، أن 19 عاملا من ذوى الاحتياجات الخاصة تسلموا عقود عمل فى شركة الطحان ومصنع تمور المتوكل، وأن هذا يأتى فى إطار خطة الوزارة نحو دمج ذوى الهمم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتزامنا مع الاجتماعات الأسبوعية التى يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديرى المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح أحمد طليب مدير المديرية، أن المديرية تقوم بتنفيذ توجيهات الوزير بحصر المنشآت وتوفير فرص عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة، مشيرا إلى المديرية مستمرة خلال الفترة المقبلة فى التأكد من استيفاء المنشآت بتعيين نسبة الـ 5% لذوى الهمم.
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