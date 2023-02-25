وزير الصحة يوجه برفع كفاءة بعض أسرة القسم الداخلى بمستشفى دمياط التخصصى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومستشفى الأزهر الجامعى بمحافظة دمياط، لتشغيل خدمة الـ"جاما نايف" بمستشفى دمياط التخصصى، بما يساهم فى توفير خدمات طبية متكاملة وشاملة للمواطنين.





جاء ذلك خلال تفقد الوزير، مستشفى دمياط التخصصى، بمحافظة دمياط، صباح اليوم السبت، ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضمن سلسلة من زياراته الميدانية، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحى، والاطمئنان على جودة بيئة العمل الصحى، وتوافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات، وتذليل أى عقبات أو تحديات التى قد تعيق العمل فى المنظومة.

‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بتشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية بالوزارة، لزيارة مستشفى الأزهر الجامعى بمحافظة دمياط اليوم السبت، للتنسيق وتفعيل تشغيل خدمة الجاما نايف بأسرع وقت.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى حول الهيكل الوظيفى لمستشفى دمياط التخصصى، والذى تصل طاقته الاستيعابية لـ 374 سرير، تشمل "داخلى، رعاية مركزة، الحضانات، طوارئ"، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية، حيث تفقد أقسام "الرعاية المركزة، والقسطرة القلبية ورعاية القسطرة، حضانات الأطفال" بالإضافة إلى اطمئنانه على الحالة الصحية للمرضى المقيميين بالأقسام الداخلية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضح أن الوزير، وجه بسرعة رفع كفاءة وتطوير بعض الأسرة الداخلية للمستشفى، وفقًا للجداول الزمنية، وذلك فى إطار خطة الوزارة، للارتقاء بالمنظومة الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، كما اطلع على نسب الإشغال، حيث تردد على العيادات الخارجية 101 ألف و456 حالة، وعلى قسم الطوارئ 61 ألف و950 حالة، وتم إجراء 3 آلاف و800 عملية جراحية، و1000 حالة غسيل كلوى، خلال الفترة من شهر أغسطس الماضى وحتى يناير 2023.

‎وأكد أن الدكتور خالد عبدالغفار، يولى اهتمامًا كبيرًا بالجولات التفقدية الدوريٍة، للاطلاع على معدلات التطوير والإنجازات فى المشروعات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، والتعرف على التحديات التى تواجه المنظومة، والعمل على تذليلها على الفور، ضمانًا لحصول المواطن المصرى على أفضل خدمة صحية تتناسب مع المعايير العالمية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سيد عبد الجواد وكيل الوزارة بالمحافظة، والدكتور محمد فوزى مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.