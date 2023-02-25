التضامن تعقد لقاء نوعيا لمديرى إدارات التأهيل على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور الأستاذة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للإعاقة، والدكتورة منال حنفى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، والأستاذ خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، والأستاذة هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، ومشاركة مديرى مديريات التأهيل على مستوى الجمهورية.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وأنواع الإعاقات التى يتم تسجيلها خلال المرحلتين الحاليتين لاستخراج البطاقة، وتم شرح القرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة بنظم العمل والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفنيات مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات، وكذلك تم تناول أهم التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل الحالات والبيانات على المنظومة الإلكترونية ، وكيفية التغلب عليها.

وأكدت الأستاذة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للإعاقة أن القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعد إنجازًا كبيرًا لأنه أول قانون يحدد حقوقهم، وأنه جاء متوائما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى، تعمل من خلال منظور دامج وداعم للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم دمج مكون الإعاقة فى كل برامج الوزارة لضمان حصولهم على حقوقهم أسوة بأقرانهم من المواطنين غير المعاقين.

ومن جانبه أكد الأستاذ خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، بأن هذا اللقاء قد عقد بناء على توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة العمل على زيادة المستخرج من عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الاعاقة، وتعليمات سيادتها بتقديم كافة التيسيرات بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة اختصت فئة الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، والمرحلة الثانية المعنية بالإعاقات متوسطة الشدة وكذلك من لم يتقدم من الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة خلال المرحلة الأولى.



هذا وتقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة العديد من المميزات حيث تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج فى المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة 5٪؜ من عدد العاملين، فضلا عن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، والإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى الحصول على سكن حكومى مناسب، والإعفاء الجمركى على الأجهزة التعويضية، والتخفيض على وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجانى فى المستشفيات، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول فى كافة المتاحف والمناطق الأثرية.