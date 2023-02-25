وزير التعليم العالى يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الأقصر

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مبنى كلية الطب جامعة الأقصر، صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.





وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالكلية من خلال تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، فضلًا عن جاهزية معامل الكلية لتدريب الطلاب عمليًا وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم ليكونوا قادرين على التعامل مع المرضى وتخفيف آلامهم.

وتفقد الوزير الموقع العام للحرم الجامعى، وكذلك تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، كما تفقد موقع المستشفى الجامعى الجارى إنشاؤه بمدينة طيبة، والتى ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية وخدمة أهالى الوجه القبلى.

وأوضح الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أن مساحة الموقع العام لكلية الطب بجامعة الأقصر تبلغ 13 ألف متر مربع، منها 2500 متر مربع مساحة مبنى الكلية، وتضم الكلية 33 قسمًا، منهم 10 أقسام أكاديمية داخل المبنى الجديد، وتحتوى على 3 قاعات محاضرات، وقاعة امتحانات إكلينيكية "OSCE" وهى الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، فضلًا عن مركز اختبارات إلكترونية بسعة 250 طالبًا.

وأضاف رئيس للجامعة أن كلية الطب بجامعة الأقصر تضم 12 معملًا، منهم معمل ألكس "first communication simulator"، والذى يساعد على تدريب الطلاب حول كيفية التعامل مع المريض، ومعمل اسكرين لاب sceen Lab، وتتميز المعامل بتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنيات العالية، كما تضم الكلية متحفًا للتشريح "انتوماج"، و12 فصلًا دراسيًا، و12 غرفة لأعضاء هيئة التدريس، و20 مكتب إدارى، فضلًا عن تجهيز الكلية بأماكن مُجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة، لمساعدة الطلاب من ذوى الهمم على التحصيل الدراسى فى بيئة تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى تخصيص 7.5 فدان، لإقامة المستشفى الجامعى بمدينة طيبة، والتى ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية وخدمة أهالى الوجه القبلى.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بأن كلية الطب بجامعة الأقصر وقعت عدة بروتوكولات تعاون لتطوير ودعم المنظومة الصحية فى محافظة الأقصر وتدريب الطلاب عمليًا لحين الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعى، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الحميات، حتى تستعين المستشفى بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتدريب طلاب كلية الطب بالمستشفى، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الكرنك الدولى، وهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، بهدف تعزيز التعاون المُشترك مما يعود بالنفع على المنظومة الصحية فى المحافظة.