” القوى العاملة ” : تسليم عقود عمل لذوي همم بالوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 01:26 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت عن تسليم عقود عمل لذوي همم بمحافظة الوادي الجديد ،وقال البيان أن 19 عاملا من ذوي الاحتياجات الخاصة تسلموا عقود عمل في شركة الطحان ومصنع تمور المتوكل ،وأن هذا يأتي في إطار خطة الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وتزامنا مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم..

وأوضح أحمد طليب مدير المديرية، أن المديرية تقوم بتنفيذ توجيهات الوزير بحصر المنشأت وتوفير فرص عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، مشيراً إلى المديرية مستمرة خلال الفترة المقبلة في التأكد من استيفاء المنشآت بتعيين نسبة الـ 5% لذوي الهمم .