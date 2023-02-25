محافظ الجيزة وسفير اليمن يفتتحان معرض اهلا رمضان بالدقى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 01:26 مساءً - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور محمد علي مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسي العربي معرض أهلًا رمضان الذي أقامه مجلس الأعمال اليمني في مصر لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مُخفضة بحى الدقي والذي يُقام تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتحت رعاية محافظ الجيزة وسفير دوله اليمن بالقاهرة .

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة ومرافقيه أقسام المعرض المختلفة والتي ضمت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي ومختلف السلع الغذائية والتموينية وقسم الأجهزة الكهربائية .

وخلال الجوله تم الاستماع الى اراء المواطنين للاطمئنان على رضاءهم عن الاسعار والمعروضات وقد اكد المحافظ للمواطنين علي استمرار اقامه المعرض حتي نهاية شهر رمضان لتلبيه احتياجاتهم .

حيث أكد المحافظ أن الدولة تواصل جهودها وبالتعاون بين كلفه الجهات نحو إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الأزمة العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا علي الاستمرار في التوسع نحو اقامه المعارض السلعية لتغطية كافه قري ومراكز وأحياء المحافظة ليستفيد منها اكبر قدر ممكن من المواطنين.

وثمن المحافظ الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر و للجهات والشركات المشاركة فى تنظيم هذا المعرض وتوفير كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%.

كما وجه المحافظ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بمعارض اهلا رمضان بكافه المعارض المقامه والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة لتخفيف العبء على المواطنين

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد علي المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر، و البرلماني مصطفى بكري عضو مجلس النواب و مدير مديرية التموين بالجيزة ورئيس حى الدقى.