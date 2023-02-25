حماية المنافسة: ثبوت مخالفة عدد من شركات توزيع الكتب المدرسية

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيامه منذ بدء العام الدراسى الحالى بفحص سوق الكتب المدرسية وبيان مدى توافق الشركات العاملة بهذا السوق مع أحكام القانون.





وأشار الجهاز - فى بيان اليوم السبت - إلى أنه تبين من الفحص وجود عدد من المخالفات متمثلة فى قيام المكتب التمثيلى لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية (كارتل)، والتى تعتبر من أخطر أنواع مخالفات المنافسة.

وأضاف أنه ثبت قيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة من خلال تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى بنسبة زيادة تصل إلى 80% عن السعر المُعلن من قبل البنك المركزى، وهو ما أدى لزيادة أسعار تلك الكتب الأمر الذى من شأنه زيادة الأعباء المالية للمواطن.

وأوضح الجهاز أنه تمكن من إثبات مخالفة أخرى تتمثل فى قيام المكتب التمثيلى لدور النشر بالاشتراك مع موزعيها المعتمدين بالاتفاق على تقسيم الأسواق على أساس العملاء، وهى المدارس، ومن خلال هذه السياسة تتمكن دور النشر من منع المنافسة البينية بين الموزعين المعتمدين على البيع للعملاء من المدارس، الأمر الذى يحرم تلك المدارس من الاستفادة من الحصول على عروض أسعار تنافسية للكتب المدرسية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام للمادة (6/ب) من القانون.

وأكد الجهاز أن تلك الاتفاقات الأفقية المبرمة بين الموزعين المعتمدين، والتى قد شارك فى بعض منها المكاتب التمثيلية لدور النشر قد أدت إلى منع المنافسة السعرية بينهم، وهو الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمستهلك سواء كانوا من المدارس أو أولياء الأمور، وتحمليهم مبالغَ إضافية وأعباءً ما كان ليتحملوها فى ظل وجود منافسة حقيقية، كما تسببت فى الحد من حرية اختيار المدارس للموزع الأكفأ والسعر الأكثر تنافسية لشراء الكتب التعليمية، وهو ما ألحق ضررًا بالمواطنين.

يشار إلى أن قطاع التعليم، وكل ما يرتبط به من كتب وأدوات مدرسية وزى مدرسى ضمن أولويات الجهاز كونه يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، وأية ممارسات مخالفة للقانون تؤثر على الملايين من المواطنين، ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة كافة أنواع المخالفات فى مختلف الأسواق والقطاعات، وعدم السماح بأى أضرار تلحق بالمواطنين أو السماح للبعض باستغلال الأزمات الراهنة التى يمر بها العالم أجمع.

وأهاب الجهاز بالمواطنين والعاملين فى الأسواق سرعة إبلاغه عن أية مخالفات تمس قانون حماية المنافسة، منوها بأنه وفقا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة، فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقى يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية ضده ويتجنب العقوبات الواردة فى القانون.