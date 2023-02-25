محافظ الجيزة وسفير اليمن يفتتحان معرض أهلا رمضان بالدقى (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد على مارم سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، عميد السلك الدبلوماسى العربى معرض أهلًا رمضان الذى أقامه مجلس الأعمال اليمنى فى مصر لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مُخفضة بحى الدقى والذى يُقام تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الغلاء وتحت رعاية محافظ الجيزة وسفير دولة اليمن بالقاهرة.





وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة ومرافقيه أقسام المعرض المختلفة والتى ضمت السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاى ومختلف السلع الغذائية والتموينية وقسم الأجهزة الكهربائية.

وخلال الجولة تم الاستماع إلى آراء المواطنين للاطمئنان على رضاهم عن الاسعار والمعروضات وقد أكد المحافظ للمواطنين على استمرار إقامة المعرض حتى نهاية شهر رمضان لتلبية احتياجاتهم.

وأكد المحافظ، أن الدولة تواصل جهودها وبالتعاون بين كافة الجهات نحو إقامة المزيد من المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التى أقامتها محافظة الجيزة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا على الاستمرار فى التوسع نحو إقامة المعارض السلعية لتغطية قرى ومراكز وأحياء المحافظة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وثمن المحافظ الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر وللجهات والشركات المشاركة فى تنظيم هذا المعرض وتوفير كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30%.

كما وجه المحافظ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بمعارض أهلا رمضان بكافة المعارض المقامة والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة لتخفيف العبء على المواطنين.