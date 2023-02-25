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جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس فهمى، المدير الوطنى لمكتب الرسالات البابوية بمصر، والآباء، مندوبى المكتب بالإيبارشيات، بالإضافة إلى خمسة وثمانين شابًا وشابة، من مختلف الإيبارشيات.
بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها صاحب الغبطة، أعقبها محاضرة قدمها الأستاذ ماجد موريس، بعنوان "تحديات الشهادة المسيحية فى السياق المصرى".
تلا ذلك، خبرة حياتية مع الأستاذ إبراهيم فايز، والأستاذة ابتسام نادى، كما قدمت أيضًا مجموعة خدمة يسوع السجين "يسوع فرحى"، خبراتهم الإرسالية.
كذلك، تم استئناف برنامج اليوم، حيث انطلق الشباب المشاركين فى مجموعات للخدمات الإرسالية، بالإضافة إلى بالتدريب على كيفية استخدام الألعاب فى العمل الإرسالى والتكوينى، بقيادة فريق "CST".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر مكتب الرسالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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