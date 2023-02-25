بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر مكتب الرسالات 

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الخامس لمكتب الرسالات البابوية "شهود للشاهد"، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.





جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس فهمى، المدير الوطنى لمكتب الرسالات البابوية بمصر، والآباء، مندوبى المكتب بالإيبارشيات، بالإضافة إلى خمسة وثمانين شابًا وشابة، من مختلف الإيبارشيات.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها صاحب الغبطة، أعقبها محاضرة قدمها الأستاذ ماجد موريس، بعنوان "تحديات الشهادة المسيحية فى السياق المصرى".

تلا ذلك، خبرة حياتية مع الأستاذ إبراهيم فايز، والأستاذة ابتسام نادى، كما قدمت أيضًا مجموعة خدمة يسوع السجين "يسوع فرحى"، خبراتهم الإرسالية.

كذلك، تم استئناف برنامج اليوم، حيث انطلق الشباب المشاركين فى مجموعات للخدمات الإرسالية، بالإضافة إلى بالتدريب على كيفية استخدام الألعاب فى العمل الإرسالى والتكوينى، بقيادة فريق "CST".